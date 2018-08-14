Ferhat Göçer : Caizse beni böyle gömmelerini istiyorum

Ferhat Göçer :"Takım elbiseyle ilgili bir takıntınız varmış. Doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesinlikle sahnede siyah takım elbise giyerim. Çünkü ben Dean Martin, Frank Sinatra hayranıyım. Çocukluğumdan beri onları izleyerek büyüdüm. İkisi de hep siyah smokin giyerdi. Onlar benim ikonlarım, idollerim. Kendime prensip edindim, böyle yürüyeceğim. En sonunda beni siyah takım elbiseyle gömmelerini istiyorum. Bilmiyorum dinen caiz midir? Onu araştıralım. "