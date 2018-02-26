Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı işte karıları ve çocukları

Ferdi Tayfur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, gerçek ismi ne ve Ferdi Tayfur'un evlilikleri ve karıları merak konusu oldu. Aslen 1945 Adana doğumlu olan usta şarkıcı 3 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini henüz 17 yaşındayken yaşak aşk yaşadığı Zeliha Hanım ile 1974 yılında yaptı. Bu evlilikten Taha adında bir oğlu oldu. 2 yıl evli kalan çift daha sonra yollarını ayırdı. Ferdi Tayfur ikinci evliliğini ise 1976 yılında herksin yakından tanıdığı isim Necla Nazır ile yaptı. Bu evlilikten Ferdi Tayfur'un ilk kız çocuğu Tuğçe dünyaya geldi. Çift 2 yıl sora boşanma kararı aldı ve yollarını ayırdı. Ferdi Tayfur son evliliğini Habire Ünyanı Demir ile yaptı ve 64 yaşında bir erkek çocuk sahibi oldu.

FERDİ TAYFUR GERÇEK İSMİ: Ferdi Tayfur; tam adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 deAdana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Cumali Turanbayburt bey tarafından, ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur (Dublaj)hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermişdir. Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder. Bütün günü Çukurova'da pamuk taşımakla geçer.

MÜZİK HAYATI NASIL BAŞLADI: 1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45′lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz. Ancak azimle müzik çalışmalarına devam eder. 1973 yılında Görsev Plak adına yaptığı 'Kır Çiçekleri' adlı 45′lik ses getirir.

1974 yılında yaptığı 'Bana Gerçekleri Söyle' adlı 45′lik ile adını yavaş yavaş duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce 'Bırak Şu Gurbeti', ardından 'Çeşme' adlı şarkısı ile adını duyurur. Genç şarkıcı zirveye adım adım yaklaşır. Çeşme şarkısı ile şöhret basamaklarını ikişer ikişer tırmanan Ferdi Tayfur'a sinema kapıları da açılır. Film çalışmalarına da başlar. 1976 yılında 'Çeşme' filmini çekerken Necla Nazır ile tanışır ve ona aşık olur.

ŞARKILARI VE FİLMLERİ: Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

50 kaset ve 34′un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu.

İLK EVLİLİĞİ: Ferdi Tayfur, 16-17 yaşlarındayken Adana'da evlilik dışı bir ilişki yaşıyor. Bu ilişkiden Timur adında bir oğlu oluyor. Bu hanım sonra çocuğu babaya vermiyor. Fakat yıllar sonra Ferdi oğlunu buluyor ve alıyor. Sonra Ferdi, askere gidiyor. Dönüşte de şu an evli olduğu Zeliha hanımla (1974) evleniyor ve ondan da Tuğba ile Funda adında iki kızı dünyaya geliyor. Yaklaşık 32 yıldır (1976- 2008) birlikte olduğu sinema oyuncusu Necla Nazır'dan da bir Tuğçe Tayfur (d.18 Mart 1988) adında kızı bulunuyor.

32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı 2008 yılında terk edip, Habibe Ümyanı Demir'le Marmaris'te yeni bir hayat kuran ve 64 yaşında tekrar baba olan Ferdi Tayfur, 2009 da dünyaya gelen 'Taha' adını verdiği oğlunun kendisine çok benzediğini söyledi.

Ferdi Tayfur, "Yeni hayatımda mutluyum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Mutluluğu aradığım için mutluyum yani. Ben eskiden de mutluydum da bir kopukluk oldu ve Necla Hanım'dan ayrıldım. Nikahım hâlâ ilk eşim Zeliha'da. Benim geldiğim memlekette insanlar sözlerine sadık insanlardır. Benim Zeliha Hanım'dan iki kızım var ve onlarla birlikte olmasam da nikahım üzerlerinde şemsiye gibi…

Ve son birlikte olduğu Habibe Ümyanı Demir'le de ayrıldığı ortaya çıktığı gazetelerde haber oldu. Ardından barıştığı 'ilk eşi' Zeliha Turan Bayburt'la Marmaris'teki evinde oldukları bildirildi. Ferdi Tayfur, bu konu ile ilgili olarak ;

Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyum dedi.