Ferdi Kadıoğlu fena patladı: Beni niye aldınız

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de üst üste alınan Malatya ve Göztepe galibiyetleri gelecek adına umut verirken TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda kendisine yer bulamayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takıma geldiğine bin pişman.



Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli’ye patladı.

''BENİ NİYE TRANSFER ETTİNİZ''

Orta sahaya yapılan transferlerle forma şansını iyice kaybeden 19 yaşındaki gurbetçi “Madem oynatmayacaktınız beni niçin transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür” sözleriyle Comolli’ye tepki gösterdi.