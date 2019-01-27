Ferat Üngür kimdir aslen nereli O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak.
Murat Boz final sahnesine 2 yarışmacı taşıyacak. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Murat Boz'un takımından 2 yarışmacısı büyük final için yarışacak. Büyülü sesi ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Ferat Üngür finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenek Ferat Üngür...
Ferat Üngür, daha ilk elemelerde O Ses Türkiye'de seslendirdiği türkü ile dikkatleri üzerine topladı. Söylediği türküyü stüdyodaki izleyiciler ve jüri üyelerinin talebiyle bir kez daha seslendiren Ferat Üngür, daha yarışmacın başından birçok kişinin merakla araştırdığı isim oldu.
Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde eğitim almıştır. Türkü ve rock müziklerini seslendiren Ferat Üngür, farklı türleri de söyleyebildiğini ifade etmiştir.
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