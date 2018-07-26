Fenomenden olay sözler: Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor

Sosyal medyada "playboy" olarak tanınan Dan Bilzerian'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Travers Beynon, gösterişli hayatının en mahrem sırlarını açıkladı. Travers Beynon, ''Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor.'' dedi.

Fenomenden olay sözler: Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor

Sosyal medyada Candyman olarak tanınan 46 yaşındaki Beynon, çevresinde birbirinden güzel çok sayıda kadınla çektirip paylaştığı pozlarıyla tanınıyor. Taesha Beynon ile evli olan Travers Beynon, çok eşli hayat tarzına kendisini eşinin yönlendirdiğini anlattı. Avustralyalı Beynon, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Karım Taseha ve ben 2009 yılında katıldığımız bir partide tanıştık. O gece çok fazla konuşmadık, çünkü ben eğlenmekle çok meşguldüm. Daha sonra bir gece kulübünde tekrar karşılaştık."

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Fenomenden olay sözler: Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor

Kendisini bir sosyal medya fenomenine dönüştüren Candyman konseptinin de Taesha tarafından hazırlandığını söyleyen işadamı Travers Beynon, karısının dünyada en çok güvendiği insan olduğunu da sözlerine ekledi. Karısı Taesha'nın yanı sıra Nisha adında bir sevgilisi de olan Travers Beynon, zaman zaman hayatına başkalarının girdiğini de söyledi. Travers ve Taesha Beynon'ın dört çocuğu bulunuyor.

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Fenomenden olay sözler: Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor

Aslında Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner ve modacı Gianni Versace'nin idolleri olduğunu söyleyen Trevors Beynon, "Ama ben asla bir modacı olmak istemedim, Hugh Hefner gibi de olmak istemedim" diye konuştu.

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Fenomenden olay sözler: Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor

Anlattığına göre çocukluk yıllarında Beynon'ın asıl hayali futbolcu olmaktı.

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