Fenomenden olay sözler: Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor

Sosyal medyada Candyman olarak tanınan 46 yaşındaki Beynon, çevresinde birbirinden güzel çok sayıda kadınla çektirip paylaştığı pozlarıyla tanınıyor. Taesha Beynon ile evli olan Travers Beynon, çok eşli hayat tarzına kendisini eşinin yönlendirdiğini anlattı. Avustralyalı Beynon, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Karım Taseha ve ben 2009 yılında katıldığımız bir partide tanıştık. O gece çok fazla konuşmadık, çünkü ben eğlenmekle çok meşguldüm. Daha sonra bir gece kulübünde tekrar karşılaştık."