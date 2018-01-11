Fenomen Türk kadın pilotlar

Türkiye’de sayıları her geçen gün artan kadın pilotlar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Gittikleri ülkelerden paylaştıkları fotoğraflarla adeta sosyal medya fenomeni haline gelen kadın pilotları yüzbinlere varan kişi takip ediyor. Kadın pilotların en çok beğeni alan paylaşımları ise Küba ve Maldivler fotoğrafları oluyor. Twitter

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Sosyal medyadaki Türk kadın pilotlar arasında en ünlüsü ise Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu. Yağmur Sarıoğlu’nu bu alanda Eser Aksan Erdoğan takip ediyor. Yabancı kadın pilotların sosyal medyadaki takipçi sayıları ise 400 bine kadar çıkabiliyor. Twitter

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Türkiye’de sayıları her geçen gün artan kadın pilotlar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Gittikleri ülkelerden paylaştıkları fotoğraflarla adeta sosyal medya fenomeni haline gelen kadın pilotları yüzbinlere varan kişi takip ediyor. Kadın pilotların en çok beğeni alan paylaşımları ise Küba ve Maldivler fotoğrafları oluyor. Aşkım Pelin Öner 30 bine yakın takipçisi bulunuyor.

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