Fenomen spiker terk edildi! Sebebi sizi şoke edecek

'Dünyanın en güzel hava durumu sunucusu' olarak bilinen Yanet Garcia, profesyonel Call of Duty oyuncusu sevgilisi Douglas Martin tarafından terk edildi. Gerekçe ise, herkesi şaşırtacak cinsten.

Fenomen spiker terk edildi! Sebebi sizi şoke edecek

Oyun dünyasında “FaZe Censor” bilinen Douglas Martin'in oyunlara daha fazla zaman ayırmak istediği gerekçesiyle Meksikalı ünlü hava durumu sunucu Yanet Garcia'dan ayrıldı. Kararını Youtube üzerinden yayımladığı videoyla duyuran 23 yaşındaki Garcia, “Sevgili için zamanım yok” dedi.

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Fenomen spiker terk edildi! Sebebi sizi şoke edecek

SPİKERİN KALBİ KIRILDI: Yarıştığı Call of Duty Dünya Ligi’nde bu sene beklediği başarıyı elde edemeyen profesyonel bilgisayar oyuncusu, artık kariyerine daha fazla odaklanacağını vurguladı. Yanet Garcia, kendisini "oyunla aldatan" sevgilisinin ayrılık kararını sosyal medyadan duyurmasından dolayı “kalbinin kırıldığını” söyledi.

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Fenomen spiker terk edildi! Sebebi sizi şoke edecek

26 yaşındaki Garcia, Dünya Kupası’nda Meksika’yı desteklerken dünyanın ilgisini çekmişti.

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Fenomen spiker terk edildi! Sebebi sizi şoke edecek

Ülkesinin Almanya’yı yendiği maçın ardından sunduğu programda, ilginç sahneler yaşanmıştı. Yorumcu arkadaşları, uğur getirdiği gerekçesiyle genç sunucunun poposunu tekmelemişti.

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