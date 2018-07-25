Fenomen spiker terk edildi! Sebebi sizi şoke edecek

Oyun dünyasında “FaZe Censor” bilinen Douglas Martin'in oyunlara daha fazla zaman ayırmak istediği gerekçesiyle Meksikalı ünlü hava durumu sunucu Yanet Garcia'dan ayrıldı. Kararını Youtube üzerinden yayımladığı videoyla duyuran 23 yaşındaki Garcia, “Sevgili için zamanım yok” dedi.

SPİKERİN KALBİ KIRILDI: Yarıştığı Call of Duty Dünya Ligi’nde bu sene beklediği başarıyı elde edemeyen profesyonel bilgisayar oyuncusu, artık kariyerine daha fazla odaklanacağını vurguladı. Yanet Garcia, kendisini "oyunla aldatan" sevgilisinin ayrılık kararını sosyal medyadan duyurmasından dolayı “kalbinin kırıldığını” söyledi.