Fenomen sevgilisini terk etmesiyle alay konusu olmuştu! İşin aslı bambaşkaymış...

E spor oyuncusu Martin Douglas, fit fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken fenomen sevgilisi Yanet Garia'yı terketmekle alay konusu olmuştu. Sessizliğini bozan Martin, tüm gerçeği anlattı. Meğer işin aslı bambaşkaymış...

Fenomen sevgilisini terk etmesiyle alay konusu olmuştu! İşin aslı bambaşkaymış...

Herkes onu 'dünyanın en güzel hava durumu sunucusu' olarak popüler olan sevgilisi Yanet Garcia'yı daha fazla oyun oynamak için terketmesiyle tanımıştı. E spor oyuncusu G.Douglas Martin, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoyla olayların sanıldığı gibi olmadığını söyleyerek ayrılığın arkasındaki çarpıcı gerçeği açıkladı.

18
Fenomen sevgilisini terk etmesiyle alay konusu olmuştu! İşin aslı bambaşkaymış...

Profesyonel E-spor oyuncusu olan Douglas Martin, katıldığı turnuvaların dışında Youtube’da paylaştığı videolardan da ciddi bir gelir elde ediyor. FaZe Censor adlı kanalı yöneten Martin, Temmuz ayında bambaşka bir olayla adını duyurdu.

28
Fenomen sevgilisini terk etmesiyle alay konusu olmuştu! İşin aslı bambaşkaymış...

Martin’in, Meksikalı kız arkadaşı Yanet Garcia’dan oyunlara daha fazla zaman ayırmak için ayrıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine düştü.

38
Fenomen sevgilisini terk etmesiyle alay konusu olmuştu! İşin aslı bambaşkaymış...

O günden bu yana kendisine sürekli alaycı mesajlar gönderildiğini söyleyen Martin, ayrılığın nedenini açıkladı. Modellik yapan ve televizyonda hava durumu sunucusu olan kız arkadaşıyla New York’a taşındıktan sonra ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başladıklarını belirten Martin, Garcia’nın Youtube’daki videolardan kazandığı ücretlerden pay istediğini savundu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro