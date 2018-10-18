Fenomen sevgilisini terk etmesiyle alay konusu olmuştu! İşin aslı bambaşkaymış...

E spor oyuncusu Martin Douglas, fit fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken fenomen sevgilisi Yanet Garia'yı terketmekle alay konusu olmuştu. Sessizliğini bozan Martin, tüm gerçeği anlattı. Meğer işin aslı bambaşkaymış...

Herkes onu 'dünyanın en güzel hava durumu sunucusu' olarak popüler olan sevgilisi Yanet Garcia'yı daha fazla oyun oynamak için terketmesiyle tanımıştı. E spor oyuncusu G.Douglas Martin, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoyla olayların sanıldığı gibi olmadığını söyleyerek ayrılığın arkasındaki çarpıcı gerçeği açıkladı. Twitter

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Profesyonel E-spor oyuncusu olan Douglas Martin, katıldığı turnuvaların dışında Youtube’da paylaştığı videolardan da ciddi bir gelir elde ediyor. FaZe Censor adlı kanalı yöneten Martin, Temmuz ayında bambaşka bir olayla adını duyurdu. Twitter

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Martin’in, Meksikalı kız arkadaşı Yanet Garcia’dan oyunlara daha fazla zaman ayırmak için ayrıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine düştü. Twitter

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