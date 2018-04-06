Fenomen olmak isterken feci şekilde can verdi

Tüm yaşamını instagram üzerinden yayınlayan motosiklet tutkunu 33 yaşındaki Annette Carrion, tam bir motosiklet tutkunuydu. İki yıldır beraber olduğu erkek arkadaşına göre "Her zaman hayat dolu ve her maceraya hazır" olan ABD'li güzelin yaşamı yine motosiklet üzerinde son buldu. California eyaletinde bir otoyol üzerinde saatte 120 kilometre hızla giden Carriot viraj alırken kontrolü kaybederek sel çukuruna yuvarlandı.

2012 yılından beri 152 bin takipçiye ulaşan Annette Carrion'un paylaşımları neredeyse tüm yaşamını üzerinde geçirdiği motosiklet tutkusuyla ilgiliydi. Kendisi gibi motosiklet sevdalısı olan iki kadın arkadaşıyla Redline Ravens adında bir grup da kurmuşlardı. Genç motosikletçinin ölümünün ardından arkadaşları, sosyal medyada göz yaşartan taziye mesajları paylaştı: Tüm kadınlara ilham kaynağı olmak istiyordu. Onu hiç unutmayacağız.