Fenomen olmak isterken feci şekilde can verdi

Bütün hayatını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayınlayan motosiklet tutkunu Annette Carrion, hemen hemen tüm videolarını paylaştığı Güney California otoyolunda, kullandığı 2015 model Triumph motosikletin kontrolünü kaybedince yaşamını yitirdi.

Fenomen olmak isterken feci şekilde can verdi

Tüm yaşamını instagram üzerinden yayınlayan motosiklet tutkunu 33 yaşındaki Annette Carrion, tam bir motosiklet tutkunuydu. İki yıldır beraber olduğu erkek arkadaşına göre "Her zaman hayat dolu ve her maceraya hazır" olan ABD'li güzelin yaşamı yine motosiklet üzerinde son buldu. California eyaletinde bir otoyol üzerinde saatte 120 kilometre hızla giden Carriot viraj alırken kontrolü kaybederek sel çukuruna yuvarlandı.

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Fenomen olmak isterken feci şekilde can verdi

2012 yılından beri 152 bin takipçiye ulaşan Annette Carrion'un paylaşımları neredeyse tüm yaşamını üzerinde geçirdiği motosiklet tutkusuyla ilgiliydi. Kendisi gibi motosiklet sevdalısı olan iki kadın arkadaşıyla Redline Ravens adında bir grup da kurmuşlardı. Genç motosikletçinin ölümünün ardından arkadaşları, sosyal medyada göz yaşartan taziye mesajları paylaştı: Tüm kadınlara ilham kaynağı olmak istiyordu. Onu hiç unutmayacağız.

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Fenomen olmak isterken feci şekilde can verdi

152 bin takipçisi olan Annette Carrion'dan geriye fotoğrafları kaldı...

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Fenomen olmak isterken feci şekilde can verdi

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