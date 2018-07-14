Fenomen olmak için yaptığına bakın! Şaşıp kalacaksınız

İNGİLTERE’de yaşayan Grace Beverley isimli Oxford Üniversitesi öğrencisi, sosyal medya fenomeni olmak için okulundan ayrıldığını açıkladı.

Fenomen olmak için yaptığına bakın! Şaşıp kalacaksınız

İngiltere’de yaşayan Grace Beverley, isimli bir genç kadının başarılı eğitim hayatını bırakarak, tam zamanlı Instagram fenomeni olarak çalışmak istemesi ülkede şaşkınlık yarattı. Dünyanın en prestijli eğitim kuruluşlarından biri olan Oxford Üniversitesi’nde müzik bölümünde okuyan 21 yaşındaki Beverley’in üniversiteyi kazanmadan önce üst düzey dört devlet okulunda okuduğu ve notlarının genellikle “A” ve “B” düzeyinde seyrettiği belirtildi.

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Fenomen olmak için yaptığına bakın! Şaşıp kalacaksınız

OKULUNU BIRAKMA KARARI ALDI: Ancak, Beverly dersleri yüzünden sağlıklı beslenme ve fitness hakkında paylaşım yaptığı “GraceFitUK” adlı Instagram hesabına vakit ayıramadığı için okulunu bırakma kararı aldığı söyledi. Genç kadın, 2 buçuk milyon sterlin değerinde bir serveti olan Youtube starı Zoella’yı kendine örnek aldığını sözlerine ekledi. Bununla birlikte, sosyal medya fenomenleri, markalarla kurdukları ortaklıklar ile para sahibi olabiliyor.

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Fenomen olmak için yaptığına bakın! Şaşıp kalacaksınız

PAYLAŞIM BAŞINA 100 STERLİN: The Sun gazetesine göre 10 bin takipçiye sahip bir kullanıcı reklam içerikle paylaşım başına 100 sterlin (Yaklaşık 650 lira), 100 bin takipçiye sahip biri ise paylaşım paşına yaklaşık 350 sterlin (Yaklaşık 2 bin 500 lira) kazanabiliyor.

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Fenomen olmak için yaptığına bakın! Şaşıp kalacaksınız

Beverley’in ise şu anda Youtube’da 366 bin ve Instagram’da 837 bin takipçisi bulunuyor.

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