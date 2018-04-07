Fenomen olarak tanınmıştı! Milyonluk vurgunun arkasındaki isim şaşırttı

Instagram yıldızı ve eski sevgilisi yaklaşık 1 milyon ABD Doları değerindeki uyuşturucunun yakalandığı operasyonda tutuklandı. 25 yaşındaki Instagram fenomeni Mary Molloy ve 32 yaşındaki eski sevgilisi Jason Atkins, Avustralya’nın Queensland bölgesindeki büyük bir uyuşturucu çetesine dahil oldukları suçlamasıyla karşı karşıya.

Salı gecesi yapılan operasyonda MDMA cinsi uyuşturucuya sahip 24 bin adet hap ele geçirildi. Molloy ve Atkins de operasyonda tutuklananlar arasında. Yakalanan hapların yaklaşık 1 milyon ABD Doları değerinde olduğu belirtiliyor. Spor yaparak vücudunu forma sokan Molloy, egzotik plajlarda çektirdiği fotoğraflarla 70 binden fazla takipçi edinmişti.