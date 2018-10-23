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Fenerliler merak ediyordu! Barış Alıcı'nın durumu belli oldu

Fenerliler merak ediyordu! Barış Alıcı'nın durumu belli oldu

Sezona hızlı başlayan ve herkesi heyecanlandıran 21 yaşındaki yıldızın bir anda kenarda kalması çok tartışılıyor. Hollandalı teknik adam, genç öğrencisiNin özgüven sorunu nedeniyle kaybedilme riski taşıdığını düşünüyor, performans vermesinin zor olacağı belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:15 - Güncelleme: 23-10-2018 10:15

Fenerbahçe’de tartışılan konuların başında Barış Alıcı’nın durumu geliyor. Sezon başında Altınordu’dan transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu sezona çok iyi başlangıç yapmasına rağmen yedek kulübesine mahkum oldu. Doğrudan kaleye gidebilen, şut atabilen ve adam geçen genç yıldızın bu özellikleri taraftarın da hoşuna gidiyor. Ancak Andre Ayew’in gelişi ile Barış’ın formayı kaybetmesi de dikkat çekiyor. Bu bölgede Ganalı oyuncu, tecrübesi ve taktik bilgisi ile genç arkadaşının önüne geçti.

BARIŞ ALICI MUTSUZ
Sol kanatta da kadro dışı kalmadan önce Aatif ile birlikte Eljif Elmas forma giydi. Bu iki isim de teknik heyete göre Barış’tan daha öndeydi. Sürekli forma beklerken oynamadığı için mutsuz olan Barış Alıcı’nın ciddi özgüven kaybı yaşadığı belirtildi. Takımın da kötü gitmesi
sonrası Phillip Cocu, genç öğrencisinin mevcut durumda performans vermesinin zor olduğunu değerlendirdi.

11 SEVİYESİNDE DEĞİL
Oynamadığı için mutsuz olan, özgüvenini kaybetmiş Barış’ı bu ortamda oynatmanın risk olduğu tespitini yaptı. Kötü giden ve henüz sistemi oturmamış takımda Barış’ın tamamen teknik heyet yaptığı değerlendirmede, yıldız oyuncunun şu anda ilk 11 seviyesinde
olmadığını ancak hamle oyuncusu olarak 60. dakikadan sonra oyuna girdiğinde katkı sağlayabileceğini ifade etti. Perşembe günkü maçta da bu çerçevede süre alması bekleniyor.

HENÜZ HAZIR DEĞİL
Barış Alıcı konusunda teknik direktör Phillip Cocu her yönüyle duruma yaklaşıyor. Genç oyuncunun fiziksel olarak da kademe kademe büyüdüğünü gören Cocu, henüz tam anlamıyla hazır olmadığını düşünüyor. Sezon ilerledikçe Barış’ın hem fiziksel hem de performans istikrarını yakalayacağı düşünülüyor.

GENÇLER FORMA BEKLİYOR
Öte yandan, disiplin açısından da büyük kulübe adaptasyonun zaman
gerektirdiğini düşünen Cocu, genç öğrencisini zamanla takıma kaynaştırmayı planlıyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosunda genç oyuncular forma bekliyor. Sezon başından itibaren Barış Alıcı gibi kadroda yer alan potansiyelli genç yıldızlar, Ferdi Kadıoğlu, Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin ve Berke Özer gibi isimler de çalışmalarına devam ediyor. Forma şansı için çalışan genç yıldızlarında özellikle fiziksel anlamda iyi duruma geldiklerini, Türkiye Kupası maçları ve rotasyon zamanlarında kullanılmaları bekleniyor. Eljif Elmas’ın da sürekli forma şansı bulması diğer genç isimlere iyi bir örnek oluyor.

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