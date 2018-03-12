Fener'in yengesi 10 dakikada 10 bin TL harcadı!

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. 2009 Belçika güzeli Zeynep Demirel, erkek tişörtü ve mont satın aldı. Telaşlı hali dikkat çeken Zeynep Demirel 10 dakika içinde tam 10 bin TL'lik kıyafet aldı.

Zeynep Demirel, "Eşiniz için mi alışveriş yaptınız?" sorusunu "Hayır, arkadaşımızın doğum günü için hediye aldım" diye yanıtladı.



