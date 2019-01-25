Fener'e mi Galatasaray'a mı gelecek? Hocası açıkladı

Changchun Yatai'de forma giyen Odion Ighalo'nun adı, ara transfer döneminde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Nijerya basınında çıkan haberlerde Avrupa'ya dönmek istediği ifade edilen 29 yaşındaki golcü futbolcu için iki ezeli rakibin yarış hâlinde olduğu iddia edilmişti.

Uzun bir süredir forvet arayışında olan Cim Bom ile Islam Slimani transferinde büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı Kanarya'nın golcü futbolcuyu İstanbul'a getirmek için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

Ighalo'nun Nijerya milli takımından hocası olan Gernot Rohr ise son yaptığı açıklamayla bombayı patlattı. Rohr, oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Çin Ligi, kış arasında ve bu yüzden futbol oynayamıyor. Kulübüyle hâlâ kontratı var ama o, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Şu anda İngiltere ve Türkiye'den birkaç kulüple görüşme hâlinde. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım iyi bir kulüpte düzenli olarak oynama şansını yakalar."