Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir katıldı.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda Fenerbahçe Kulübü, Avis ile 2018-2019 yılını kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

İmzaların atılmasının ardından Burhan Karaçam, Mark Servodidio ile Görgün Özdemir'e imzalı forma hediye etti.

BURHAN KARAÇAM: "İLK SENE İÇİN 35 MİLYON TL'LİK ANLAŞMAYA İMZA ATILDI''

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Avis ile 1+1 yıllık opsiyonlu olarak anlaşmaya vardıklarını ifade ederek, ilk sene için 35 milyon TL'lik anlaşmaya imza atıldığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 2018-2019 sezonu sonuna kadar göğüste Avis markası ile mücadele edeceklerini kaydeden Karaçam, ''Dünya genelinde şu anki mevcut ekonomik koşulların fevkalade sonlandığı bir durumda Fenerbahçe ile Otokoç'un değerli markası arasındaki anlaşma büyük değer taşıyor. Sadece bir spor kulübüne destek olmak değil 2 markanın da ilave değer ve kaynaklarla büyümesi olarak nitelendiriyoruz'' dedi.

''BAŞKANIMIZ ÇOK BÜYÜK KATKIDA BULUNMUŞTUR AMA BU NETİCEDE TİCARİ BİR İŞBİRLİĞİ''

Hedeflerinin Fenerbahçe'nin dünya kulübü olması konusunda adımlar atmak olduğunu aktaran Burhan Karaçam, ''Biz yönetim olarak paralel çalışıyoruz. Bu sponsorluk işleri de, reklam konularında harekete geçirilmesi aynı anda gidiyor. Aynı anda farklı kurumlara temas halinde oluyoruz. Avis ile birlikte başka kuruluşlarda vardı. O yüzden uzun bir zaman aldı. Başkanımızın varlığı çok büyük katkıda bulunmuştur ama bu neticede ticari bir işbirliğidir. İki güçlü markanın bir araya gelip farklı bir sinerji oluşturması durumudur. Bu konularda hatır, gönül konuları bir yere kadar olur. Benim anladığım ve olması gereken 2 güçlü markanın bir araya gelerek mevcut değerlerini arttırıp yaptığı bir iş birliğidir'' şeklinde konuştu.

GÖRGÜN ÖZDEMİR: ''YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ANLAŞMA ÇOK KAPSAMLI''

Avis'in 180 ülkeden faaliyet gösteren bir firma olduğunu ifade eden Görgün Özdemir, Otokoç çatısı altında Türkiye'de 92 noktada hizmet verdiklerini dile getirdi.

Özdemir, ''Spor sponsorluğuna çok inanıyoruz. Dünya çapında yapılan sponsorluklar yıllık 51 milyon Dolar ve bunun büyük bir kısmı spor sponsorluğuna gidiyor. Tabii Fenerbahçe gibi dünya markası olunca daha da artıyor. Türk sporuna bir çok işbirliği ile destek veriyoruz. 5 yıldır Fenerbahçe'nin reklam alanlarında iş birliği yapıyoruz. Yapmış olduğumuz anlaşma çok kapsamlı. Fenerbahçe çok değerli bir marka sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da biliniyor. İki dünya markasına değer katacak bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile yol arkadaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz'' diye konuştu.

MARK SERVODİDİO: ''MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUZ''

Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio ise anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Avis küresel bir şirket. Burada sadece Fenerbahçe ile büyük bir ortaklığı gerçekleştirmekte kalmıyor ve Otokoç'la da bir iş yapıyorum. Fenerbahçe ekibiyle takımıyla da bu dönüşümün içerisinde birlikte yol almak son derece önemli. Amerika'da New York Yankees, Kanada'da Toronto Mapple Leafs'in sponsorluğunu yaptık. Bunların isminin yanına Fenerbahçe'yi koyduğumuz için mutluyuz. Bu durumdan çok mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.