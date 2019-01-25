  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVMTV ödemelerinizi PTT güvencesi ile gerçekleştirin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe'ye sürpriz forvet adayı

Fenerbahçe'ye sürpriz forvet adayı

Kupada Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe'de İslam Slimani’nin yetersiz performansı nedeniyle yeni golcü arayışları devam ederken Spartak Moskova’nın golcüsü Ze Luis gündeme alındı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 25-01-2019 09:20 - Güncelleme: 25-01-2019 09:20

Sezon başında Leicester City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı İslam Slimani’den istenilen performansı alamayan Yanal, Frey ile Soldado’nun da takımın yükünü kaldıracak seviyede olmadığını rapor etti.

Bunun üzerine yönetim, tecrübeli hocanın istediği Spartak Moskova’da forma giyen 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu Ze Luis’e yöneldi. Forvet ve sol kanat mevkinde görev yapan yıldız oyuncu için Yanal “Tam bize göre” dedi.

''SLİMANİ'Yİ GERİ GÖNDERİN''
Yanal, yönetimle yaptığı görüşmede “Küme düşme hattından çıkmak ve rahat nefes almak için mutlaka iyi bir golcüye ihtiyacımız var. Slimani, Soldado ve Frey ile yola devam edemeyiz. Üçü de performans olarak istediğim seviyede değil. İmkanımız varsa Slimani’yi geri gönderin” dedi.

Yönetim, 31 Ocak’a kadar Spartak Moskova ile görüşmeleri neticelendirip Ze Luis’e Fener forması giydirmek istiyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe'ye sürpriz forvet adayı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro