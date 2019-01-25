Fenerbahçe'ye sürpriz forvet adayı

Sezon başında Leicester City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı İslam Slimani’den istenilen performansı alamayan Yanal, Frey ile Soldado’nun da takımın yükünü kaldıracak seviyede olmadığını rapor etti.

Bunun üzerine yönetim, tecrübeli hocanın istediği Spartak Moskova’da forma giyen 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu Ze Luis’e yöneldi. Forvet ve sol kanat mevkinde görev yapan yıldız oyuncu için Yanal “Tam bize göre” dedi.

''SLİMANİ'Yİ GERİ GÖNDERİN''

Yanal, yönetimle yaptığı görüşmede “Küme düşme hattından çıkmak ve rahat nefes almak için mutlaka iyi bir golcüye ihtiyacımız var. Slimani, Soldado ve Frey ile yola devam edemeyiz. Üçü de performans olarak istediğim seviyede değil. İmkanımız varsa Slimani’yi geri gönderin” dedi.

Yönetim, 31 Ocak’a kadar Spartak Moskova ile görüşmeleri neticelendirip Ze Luis’e Fener forması giydirmek istiyor.