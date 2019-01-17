Fenerbahçe'ye Soldado piyangosu vurdu!

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Soldado hakkında bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol golcünün, Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

7 MAÇTA BİR ASİST

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Soldado, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal ve Fenerbahçe formaları giydi. Tecrübeli golcü, bu sezon 7 lig maçında oynadı ve 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE BÜYÜK BİR YÜKTEN KURTULACAK

33 yaşındaki forvet, Sarı-Lacivertliler’den 3.5 milyon euro garanti ücret ve puan başı da 5 bin euro prim kazanıyordu. Fenerbahçe, onu elden çıkararak hem sezonluk maaşından hem de primlerinden kurtulmuş oldu.