Fenerbahçe'ye İtalyan stoper! Aranan kan bulundu

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve en az 2 takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Menajerler, sezon sonunda İtalyan devi Inter ile sözleşmesi bitecek olan Andrea Ranocciha'yı F.Bahçe'ye teklif ettiler. Yönetim kabul ederse Ranocciha ocakta takıma katılacak.

SERİE A'NIN EN KALİTELİLERİNDEN

Takvim'in haberine göre; Inter'de ilk 11'de kendisine yer bulmakta zorlanan Ranocciha, yine de İtalya Ligi Serie A'nın en kaliteli stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor. 30 yaşındaki Ranocciha, 1.95 boyuyla da dikkat çekiyor.

BONSERVİSİ UCUZA GELECEK

Ranocchia'nın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için bonservis ücretinin son derece cüzi bir rakam olacağı ifade ediliyor. İtalyan stopere de 2.5 ile 3 milyon Euro arasında bir ücret teklif edilecek.

İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

21 kez giydiği İtalyan Milli Takım formasına yeniden kavuşmak isteyen Ranocciha direkt oynayabileceğe bir takıma gitmek istiyor. İtalyan stoperin F.Bahçe'ye sıcak baktığı gelen haberler arasında.