Fenerbahçe'ye iki isimden sevindirici haber!

Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile perşembe akşamı oynayacağı karşılaşmada Islam Slimani ve Yassine Benzia'nın forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu.

Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızları Islam Slimani ve Yassine Benzia sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçında görev yapamamıştı.

İKİ İSİM 11'E GERİ DÖNÜYOR

Her iki futbolcunun da ağrılarının geçtiği öğrenildi. Slimani'nin Anderlecht mücadelesinde ilk 11'deki yerine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son haftalarda Phillip Cocu'nun kulübeye mahkum ettiği Benzia da hocasından görev bekliyor.