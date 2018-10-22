  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe'ye iki isimden sevindirici haber!

Fenerbahçe'ye iki isimden sevindirici haber!

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Benzia ve Slimani, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Anderlecht maçında forma giyebilecek duruma geldi

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 11:53 - Güncelleme: 22-10-2018 11:53

Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile perşembe akşamı oynayacağı karşılaşmada Islam Slimani ve Yassine Benzia'nın forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu.

Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızları Islam Slimani ve Yassine Benzia sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçında görev yapamamıştı.

İKİ İSİM 11'E GERİ DÖNÜYOR
Her iki futbolcunun da ağrılarının geçtiği öğrenildi. Slimani'nin Anderlecht mücadelesinde ilk 11'deki yerine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son haftalarda Phillip Cocu'nun kulübeye mahkum ettiği Benzia da hocasından görev bekliyor. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe'ye iki isimden sevindirici haber! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 12:44 kaç maç oynamışlarda sakatlanmış hemen daha ne verdilerki fenerbahçeye bu adamlar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro