Fenerbahçe'ye gelen Miha Zajc, Salih Uçan'dan akıl aldı

İtalya'nın Bologna kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Sloven futbolcu, Fenerbahçeli taraftarları yaptığı açıklamalarla oldukça heyecanlandırdı.

Zajc, "Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım" diyerek şu açıklamalarda bulunudu:



"Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en önemli kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum, bu yüzden oldukça mutluyum. Henüz Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmadım, önce takımla görüşmem gerekiyor. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Buradaki ligin çok önemli olduğunu biliyorum ve daha önce birlikte oynadığım oyuncuların bazıları şu an buradaki takımlarda. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım."

"SALİH BENİM İÇİN EN İYİSİ OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Empoli'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Salih Uçan'dan ülke ve takım hakkında olumlu referanslar aldığını dile getiren Zajc, "Salih ile konuştum. Benim için Fenerbahçe tercihimin en iyisi olacağını söyledi" dedi.

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