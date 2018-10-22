Fenerbahçe'ye Bulgar hakem!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Ekim Perşembe günü Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacağı mücadeleyi, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.
Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak D Grubu üçüncü hafta maçında Kabakov'un yardımcılıklarını, Martin Margaritov ile Divan Valkov yapacak. Müsabakada dördüncü hakem ise Georgi Todorov.
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