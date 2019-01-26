Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, kadrosunu ve Sadık Çiftpınar ve Moses ile güçlendirirken transfer döneminin bitmesine 5 gün kala orta saha takviyesi için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Palmeiras'ta bulunan Veiga ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

İMZA AN MESELESİ

(8 numara) orta saha oyuncusu Raphael Veiga'nın kısa bir zaman içerisinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.