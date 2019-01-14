Fenerbahçe'nin yeni yengesi, eşine DM'den yürüyen kadını ifşa etti

"YAPMAKTAN UTANMIYORSUNUZ BEN PAYLAŞACAĞIM": Betül Çiftpınar, eşi Sadık'ın instagram'daki hesabının mesaj bölümüne bir kadından gelen fotoğrafı yayınlayarak, "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem. Ben de adınızı saklamaycağım ve her kocaman böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun" dedi.

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