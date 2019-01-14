Fenerbahçe'nin yeni yengesi, eşine DM'den yürüyen kadını ifşa etti

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte bir anda genç kızların ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncuya Instagram üzerinden mesaj atan bir hayranı Betül Çiftpınar'a yakaalandı. Eşi Sadık Çiftpınar'a gelen mesajı ifşa etti.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi, eşine DM'den yürüyen kadını ifşa etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine sosyal medyadan fotoğrafını gönderen kullanıcıyı affetmedi ve ifşa etti.

15
Fenerbahçe'nin yeni yengesi, eşine DM'den yürüyen kadını ifşa etti

Sosyal medyada bu tacize maruz kalan tek futbolcu Sadık Çiftpınar değil. Özellikle büyük kulüplerde forma giyen futbolculara DM'den yürüyen birçok kullanıcı bulunuyor.

25
Fenerbahçe'nin yeni yengesi, eşine DM'den yürüyen kadını ifşa etti

Türkiye'de Beşiktaş forması giyen yakışıklı futbolcu Loris Karius da tanımadığı kadınların kendisine mesaj attığını ve karşılık vermediği halde gazetelerde birlikte bahsedildiklerine değinmişti.

35
Fenerbahçe'nin yeni yengesi, eşine DM'den yürüyen kadını ifşa etti

"YAPMAKTAN UTANMIYORSUNUZ BEN PAYLAŞACAĞIM": Betül Çiftpınar, eşi Sadık'ın instagram'daki hesabının mesaj bölümüne bir kadından gelen fotoğrafı yayınlayarak, "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem. Ben de adınızı saklamaycağım ve her kocaman böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun" dedi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro