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Fenerbahçe'nin yeni kanunları!

Fenerbahçe'nin yeni kanunları!

Fenerbahçe yönetimi, Samandıra'ya yeni kurallar koydu. Bundan sonra tüm futbolcular dil kurslarına ağırlık verecek ve satranç oynamak gibi çeşitli aktivitelere katılacak.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 21:37 - Güncelleme: 15-10-2018 21:37

Fenerbahçe’de birçok değişim yaşanacak. Yönetimin ve teknik heyetin bir numaralı önceliği, takım içindeki gruplaşmaları bitirip, oyuncular içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamalar, futbol takımı için milat oldu.

TAKIM İÇİNDE GRUPLAŞMAYA SON VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre; Başkan ve yönetim, Comolli ve teknik heyetle el ele vererek Samandıra’nın atmosferini tamamen değiştirmek için radikal kararlar alacak. Bu yönde atılacak adımların ilk bölümü; Ali Koç’un da altını çizdiği takım içindeki gruplaşmalara son vermek, arkadaşlığın ve birlik beraberliğin güçlendirilmesi yönünde olacak.

Yapılacak değişikliklerle ilgili futbolculara ön bilgiyi bugün teknik direktör Phillip Cocu verecek. Ayrıca Ali Koç’un da takıma bir konuşma yapması bekleniyor.

DİL KURSLARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Samandıra’da yabancılar için Türkçe, yerli oyuncular için ise İngilizce kursları zaten veriliyordu. Ancak oyuncuların bu kursalara katılımı son derece düşüktü. Takım içerisinde iletişimin güçlendirilmesi adına kurslara katılım zorunlu hale getirilecek.

SATRANÇ-TENİS GİBİ AKTİVİTELERE YAPILACAK

Sabah antrenmanları sonrası futbolcuların zihnen rahatlaması ve eğlenmesi için tenis, bilardo, satranç gibi oyunlar oynanacak. Teknik heyetin de katılaca bu aktivitelerde zaman zaman ailelerle birlikte turnuvalar düzenlenecek.

Takım içinde birlikteliğin artırılması için Samandıra dışında da organizasyonlar yapılacak. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi futbolcular, ailelerin de katılacağı yemeklerde bir araya gelecek. Bunların dışında yönetimin de önlemleri olacak.

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