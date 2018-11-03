Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 sonuçlanan maçın sonlarında istenmeyen görüntüler yaşandı. Galatasaray, Ryan Donk ve Martin Linnes'in attığı gollerle 2-0 öne geçerken Fenerbahçe ikinci yarıda penaltı kazandı ve Valbuena skoru 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertliler daha sonra Jailson'un attığı golle 2-2'lik skoru yakalarken mücadele de bu sonuçla tamamlandı.

Maçın son düdüğüyle birlikte saha bir anda karışırken yumruklar konuştu. İki takım oyuncuları da birbirine girerken çirkin görüntüler ortaya çıktı. Bülent Yavuz maçı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Bülent Yavuz'un yorumları şöyle:

"BENCE NET BİR PENALTIYDI"

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya gelince, açık bir ihlal vardı. VAR protokol gereği hakemine incelemeyi başlattırdı. Hakem de monitörden baktıktan sonra penaltıyı verdi, bence net bir penaltıydı.