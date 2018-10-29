Fenerbahçe'nin muhtemel hoca adayları

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Hoca seçimi açısından ekonomiyi de düşünecek olan sarı-lacivertli yönetimin, boştaki teknik adamlara yönelmesi bekleniyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Hoca seçimi açısından ekonomiyi de düşünecek olan sarı-lacivertli yönetimim, boştaki teknik adamlara yönelmesi bekleniyor. Leonardo Jardim
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Hoca seçimi açısından ekonomiyi de düşünecek olan sarı-lacivertli yönetimim, boştaki teknik adamlara yönelmesi bekleniyor. Tayfun Korkut
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Hoca seçimi açısından ekonomiyi de düşünecek olan sarı-lacivertli yönetimim, boştaki teknik adamlara yönelmesi bekleniyor. Arsene Wenger
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