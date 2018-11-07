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Fenerbahçe'nin kovduğu Pereira'nın takımı şampiyon oldu!

Fenerbahçe'nin kovduğu Pereira'nın takımı şampiyon oldu!

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, bitime bir hafta kala Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 18:35 - Güncelleme: 07-11-2018 18:39

2015-2016 yılında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak sezon sonu takmı şampiyon yapamadığı için gönderilen Vitor Pereira, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.

Portekizli teknik adam, Çin Ligi'nde bitime bir hafta kala Shanghai SIPG ile şampiyonluğa ulaştı.

PUAN FARKINI 8'E ÇIKARDI

Shaghai SIPG, Çin Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Beijing Renhe'yi 2-1 mağlup etti ve 2. sırada bulunan Guangzhou Evergrande'nin deplasmanda Chongqing Lifan'a mağlup olmasının ardından farkı 8'e çıkararak şampiyon oldu.

3. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Daha önce Porto, Olympiakos şampiyon olan ve şimdi de Shanghai SIPG ile mutlu sona ulaşan Pereira; Mourinho ve Artur Jorge ile birlikte 3 farklı ülkede şampiyonluğa ulaşan 3. Portekizli hoca oldu.

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