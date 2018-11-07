Fenerbahçe'nin konuğu Anderlecht

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.

Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.

Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.