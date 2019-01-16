Fenerbahçe'nin istediği Fellaini için dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe 'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Marouane Fellaini için Manchester United'da karar belli oldu. Avrupa'nın farklı kulüplerinin transfer etmek için yarıştığı Fellaini için ManU, 17 milyon euro bonservis bedeli ortaya koydu.

Sporx'in haberine göre Manchester United, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Fellaini'yi Ocak ayında 17 milyon euro bonservis bedeline satma kararı aldı. Ole Gunnar Solskajer'ın da onay verdiği Fellaini için en az 17 milyon euroluk teklif gelirse, kabul edilecek.

Tecrübeli orta saha ile Fenerbahçe, AC Milan, Porto ve Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande ilgileniyor.