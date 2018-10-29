Fenerbahçe'nin geçici hocası belli oldu: İşte o isim!

Sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.
Ankaragücü karşısında forma giyen sarı-lacivertli oyuncuların ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Antrenmanda, Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman takımın başında yer aldı.
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