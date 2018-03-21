Fenerbahçe'nin eski yıldızı Erdi Demir'e hapis şoku

Kadıköy’de, tartıştığı arkadaşları Erdoğan Altunbaş (55) ve Sercan Osmanoğlu’nu (38) bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan eski Fenerbahçeli futbolcu Erdi Demir (53), 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Erdi Demir'e hapis şoku

29 Nisan 2017’de gerçekleşen olayda Erdi Demir, Kadıköy Fenerbahçe’de bir parkta rastladığı Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu kendisinden para isteyince tartıştı. Altunbaş ve Osmanoğlu, Erdi Demir’i darp etti. Demir de sırt çantasında bulunan bıçağı çıkardı. Bıçağın üzerine düşen Osmanoğlu karnından, Altunbaş ise kolundan yaralandı.

15
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Erdi Demir'e hapis şoku

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER: Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son savunmasını yapan müşteki sanık Sercan Osmanoğlu, “Biz karşı taraf ile uzlaştık ve barıştık. Karşılıklı olarak şikayetlerimizden vazgeçtik. Sanık Erdi gelerek bizden özür diledi. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün tesiri ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi talep ederim” derken, müşteki sanık Erdoğan Altunbaş da, karşı taraf ile uzlaşıp barıştıklarını ve karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

25
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Erdi Demir'e hapis şoku

3 YIL HAPİS CEZASI: Mahkeme Hakimi, müşteki sanık Erdi Demir’i, Sercan Osmanoğlu’nu haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına, Erdoğan Altunbaş’ı kasten yaralama suçundan da 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı.

35
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Erdi Demir'e hapis şoku

DİĞER SANIKLARA BERAAT: Müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş hakkında, Erdi Demir’i kasten yaralamak suçundan açılan davanın tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine düşmesine karar verdi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro