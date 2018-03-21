Fenerbahçe'nin eski yıldızı Erdi Demir'e hapis şoku

29 Nisan 2017’de gerçekleşen olayda Erdi Demir, Kadıköy Fenerbahçe’de bir parkta rastladığı Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu kendisinden para isteyince tartıştı. Altunbaş ve Osmanoğlu, Erdi Demir’i darp etti. Demir de sırt çantasında bulunan bıçağı çıkardı. Bıçağın üzerine düşen Osmanoğlu karnından, Altunbaş ise kolundan yaralandı.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER: Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son savunmasını yapan müşteki sanık Sercan Osmanoğlu, “Biz karşı taraf ile uzlaştık ve barıştık. Karşılıklı olarak şikayetlerimizden vazgeçtik. Sanık Erdi gelerek bizden özür diledi. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün tesiri ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi talep ederim” derken, müşteki sanık Erdoğan Altunbaş da, karşı taraf ile uzlaşıp barıştıklarını ve karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.



