Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederken, mücadeleye Mehmet Ekici'nin penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçının 58. dakikasında penaltı tartışmaları yaşandı.
VAR'DAN İZLEDİ 'DEVAM' DEDİ
Sol kanattan hızla ceza alanına giren Mehmet Ekici, Chebake ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe futbolcuları, yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken hakem Ali Palabıyık, oyunu durdurup pozisyonu VAR'dan izledi. Pozisyonun tekrarını izleyen Palabıyık, 'devam' kararı verdi ve maç kaldığı yerden devam etti.
DENİZ ÇOBAN: NET PENALTI
Öte yandan eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban her iki pozisyonu da yorumladı. Çoban, "Mehmet Ekici'ye yapılan hareket oyuncunun dengesini bozuyor. Net bir penaltı. İkinci pozisyon da net bir penaltıydı. Topa dokunuyor olması önemli değil" ifadelerini kullandı.
AHMET ÇAKAR: TÜRK HAKEMLERİ HOKKABAZLIK YAPIYOR
Ahmet Çakar ise "Ali Palabıyık skandal bir maç yönetmiştir. Sahayı eşeği koysan VAR'a gittikten sonra Mehmet Ekici'nin pozisyonuna penaltı verirdi. Sizler Türk futbolunu kafanıza göre dizayn edemezsiniz. Türk hakemleri hokkabazlık yapıyor." dedi.
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