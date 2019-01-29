Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken maçının 58. dakikasında Mehmet Ekici'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Ali Palabıyık, pozisyonu VAR'dan izledi ve 'devam' kararı verdi. Palabıyık'ın bu kararı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederken, mücadeleye Mehmet Ekici'nin penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçının 58. dakikasında penaltı tartışmaları yaşandı.

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Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

VAR'DAN İZLEDİ 'DEVAM' DEDİ
Sol kanattan hızla ceza alanına giren Mehmet Ekici, Chebake ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe futbolcuları, yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken hakem Ali Palabıyık, oyunu durdurup pozisyonu VAR'dan izledi. Pozisyonun tekrarını izleyen Palabıyık, 'devam' kararı verdi ve maç kaldığı yerden devam etti.

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Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

DENİZ ÇOBAN: NET PENALTI
Öte yandan eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban her iki pozisyonu da yorumladı. Çoban, "Mehmet Ekici'ye yapılan hareket oyuncunun dengesini bozuyor. Net bir penaltı. İkinci pozisyon da net bir penaltıydı. Topa dokunuyor olması önemli değil" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

AHMET ÇAKAR: TÜRK HAKEMLERİ HOKKABAZLIK YAPIYOR
Ahmet Çakar ise "Ali Palabıyık skandal bir maç yönetmiştir. Sahayı eşeği koysan VAR'a gittikten sonra Mehmet Ekici'nin pozisyonuna penaltı verirdi. Sizler Türk futbolunu kafanıza göre dizayn edemezsiniz. Türk hakemleri hokkabazlık yapıyor." dedi.

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