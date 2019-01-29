Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon!

DENİZ ÇOBAN: NET PENALTI

Öte yandan eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban her iki pozisyonu da yorumladı. Çoban, "Mehmet Ekici'ye yapılan hareket oyuncunun dengesini bozuyor. Net bir penaltı. İkinci pozisyon da net bir penaltıydı. Topa dokunuyor olması önemli değil" ifadelerini kullandı.