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Fenerbahçeli yıldızlardan acı itiraf

Fenerbahçeli yıldızlardan acı itiraf

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek elendi. Roberto Soldado ve Benzia maçın ardından acı itiraflarda bulundular.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 07:50 - Güncelleme: 25-01-2019 07:50

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek elendi. Sarı-lacivertlilerin İspanyol golcüsü Roberto Soldado ve Benzia maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Artık kelimelerin bittiği noktadayız" 
"Çok istekliydik. Kupada yolumuza devam etmek istiyorduk." diyen Soldado, "Maalesef şu anda kupada elenmiş durumdayız. Artık
kelimelerin bittiği noktadayız. Bundan sonra önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Aslında buna gol atamama problemi olarak
bakmamak lazım. Pozisyon üretme miktarımızın daha çok olması. Turu rakibimiz geçti. Onlar iki maçta da bizden daha çok istedi.
Elimizdeki kadro bu. Bu akşam istediğimiz sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.

''Bu formaya layık olmalısınız''
"Çok üzgünüz gerçekten." diyen Benzia, "İki maçta da kırmızı kart gördük, kırmızı kartla oynamak çok zorlayıcı oluyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bu formaya layık olmalısınız. Sezon başında farklı bir pozisyondaydım, o pozisyonda oynamıyorum artık. Art arda oynamıyorum ayrıca artık. 10 numara oynuyorduk, güven veriyordu bu bana ama sonra pozisyonum değişti." dedi.

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