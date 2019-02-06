Fenerbahçeli yıldızdan 2 yıllık sözleşmeye 'hayır'

Sezon sonunda Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Slovak yıldız Martin Skrtel, yönetimin kendisine yaptığı 2 yıllık teklifi kabul etmedi.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe'ye Martin Skrtel'den şok bir yanıt geldi. 34 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel’e, Fenerbahçe iki yıllık sözleşme yenileme teklifi götürdü. Ancak Skrtel, bu teklifi kabul etmedi. Twitter

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JUVENTUS'UN RADARINDA: 3.3 milyon euro garanti ücret alan Slovak yıldıza iyi bir rakam teklif eden Kanarya’da imzalar hala atılmamış durumda. Devre arasında dünya devi Juventus’un radarına giren Skrtel’in kariyerindeki son sözleşmesi olduğu için gelecek teklifl eri beklediği öğrenildi.



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ÇİN YA DA ARAP ÜLKELERİ: Slovak yıldız gelecek yüksek yıllık ücret tekliflerine göre Çin veya Arap ülkelerini de tercih edebilir. Twitter

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