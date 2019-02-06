Fenerbahçeli yıldızdan 2 yıllık sözleşmeye 'hayır'

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe'ye Martin Skrtel'den şok bir yanıt geldi. 34 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel’e, Fenerbahçe iki yıllık sözleşme yenileme teklifi götürdü. Ancak Skrtel, bu teklifi kabul etmedi.
JUVENTUS'UN RADARINDA: 3.3 milyon euro garanti ücret alan Slovak yıldıza iyi bir rakam teklif eden Kanarya’da imzalar hala atılmamış durumda. Devre arasında dünya devi Juventus’un radarına giren Skrtel’in kariyerindeki son sözleşmesi olduğu için gelecek teklifl eri beklediği öğrenildi.
RANGERS TAKİPTE: İskoç ekibi Rangers, sezon başında tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak için çok uğraş vermişti. Rangers’ın ısrarı devam ediyor.
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