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Fenerbahçeli Koray'ın yürek burkan paylaşımı

Fenerbahçeli Koray'ın yürek burkan paylaşımı

İSTANBUL'da dün akşam, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı derbiyi izlemek için gittiği stadyumda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Koray Şener'in, sosyal medya hesabından yaptığı, "Kalpten gidicem, ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" paylaşımı yürek burktu.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 11:54 - Güncelleme: 03-11-2018 11:54

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türk Telekom Stadı'nda dün akşam 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 22 yaşındaki Koray Şener'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sarı lacivert renklere gönül veren Şener'in 2014 yılında yaptığı paylaşımda "Kalpten gidicem, ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" yazdığı görüldü.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU
Rıfat-Gülümser Şener çiftinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Koray Şener'in ölümü Körfez ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Koray Şener'in Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturduğu ve Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Şener'in cenazesinin yapılan otopsi sonrasında İstanbul'dan Körfez'e getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçiren Koray Şener Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fenerbahçe taraftarı Şener'in cenazesi morga kaldırıldı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Şener'in cenazesi cenaze aracıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • sedat kalfa 03 Kasım 2018 12:00 ALLAH cc rahmet eylesin ailesi ve sevenlerinin başı sağolsun

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