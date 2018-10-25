Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk 3 kadınla birlikte yakalandı

Oyuncu Tuvana Türkay'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Anderlecht maçından bir gün önce 3 güzelle eğlenirken yakalandı.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk 3 kadınla birlikte yakalandı

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Alper Potuk, yeşil sahadaki performansıyla eleştirilirken şimdi de özel hayatıyla magazin sayfalarını süslemeye başladı. Fenerbahçe'de varlığıyla yokluğu bir olan Alper Potuk, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

18
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk 3 kadınla birlikte yakalandı

İki yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelen Tuvana Türkay'a şok. Oyuncu Tuvana Türkay'ı Aralık 2017'de bir güzelle aldatan Potuk, önceki akşam da çapkınlık turundaydı. Son günlerde yeşil sahalarda istenilen performansı veremeyip yedek kulübesinde oturan futbolcu, Maslak 1453'teki Çukur adlı mekanda üç güzelle eğlencedeydi.

28
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk 3 kadınla birlikte yakalandı

GECELERDE KAÇIŞ TAKTIĞI: Üç güzelle sabahın ilk ışıklarına dek samimi bir şekilde dans eden 27 yaşındaki futbolcu, çıkışta ise panik yaptı. Aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta durmakta zorluk çeken çapkın futbolcu, gazetecilerin kapıda kendisini beklediğini öğrenince kaçış planını devreye soktu.

38
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk 3 kadınla birlikte yakalandı

ARKA KAPIDAN KAÇTI: Gazetecilere yakalanmak istemeyen Alper Potuk, mekanı birlikte eğlendiği 3 güzelle arka kapıdan terk ederek VIP minibüsü ile Beykoz Acarkent'teki evinin yolunu tuttu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro