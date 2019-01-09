Fenerbahçe'den Victor Moses için Chelsea'ye teklif

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı ancak diğer bölgeler için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'i kiralamak için Chelsea'ye teklif yaptı.

TRT SPOR'un haberine göre bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de 28 dakika süre bulan orta saha oyuncusu için girişimler başladı.



PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moses'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro... Nijeryalı futbolcu sağ kanat ve forvette oynayabiliyor. Londra ekibi 2012 yılında bu oyuncu için