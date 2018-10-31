Fenerbahçe'den Türk hocaya 'bekle' mesajı!

Cocu'nun kovulmasının ardından hoca arayışına giren Fenerbahçe'de yerli teknik direktörde karar kılınırsa favori isim Tayfun Korkut. 44 yaşındaki hocaya "Bekle"mesajı gönderildi.

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu ve teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi. Cocu ile yolların ayrılmasından sonra yabancı birçok teknik adamla dirsek teması halinde olan Fenerbahçe’de sürpriz bir isim öne çıktı. Twitter

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BLANC'A TEKLİF YAPILDI: Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Lourent Blanc ismi ağırlık kazanırken, Fransız hocanın yanıtı bekleniyor. Sarı Lacivertli kulüp resmi girişimde bulundu ve sportif direktör Damien Comolli'nin vatandaşı Laurent Blanc'a teklifini yaptı.



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TAYFUN KORKUT'A 'BEKLE' MESAJI: Yönetim, bir yandan da yerli alternatifleri müzakere ediyor. Tayfun Korkut, Türk hocaların favori ismi. Son olarak Stuttgart'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan 44 yaşındaki teknik adama, yapılan görüşmede "Bekle" mesajı gönderildiği belirlendi. Twitter

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