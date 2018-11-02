Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı ve Ali Güneş bombası!

Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu ile yollarını ayıran ve koltuğa Tunç Elibol’u oturtan FB TV, kadrosuna iki yorumcuyu kattı.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Tuncay Şanlı ile Ali Güneş, FB TV’de görev alacak. Şanlı ve Ali Güneş, görüntülü olarak kısa bir açıklama yaparak bu haberi paylaşmış oldu.

ALİ GÜNEŞ'TEN "GENLERİMİZDE VAR" SLOGANI

Ali Güneş, ”Derbi heyecanını bugün FB TV’de yaşıyoruz. İyi bir netice ile ayrılacağımıza inanıyorum. Bu bizim genlerimizde var. Bugün ve bundan sonra FB TV’de görüşmek üzere” dedi.

TUNCAY ŞANLI'DAN DA AYNI SLOGAN

Son olarak yayıncı kuruluş beIN Sports’ta yorumculuk yapan Tuncay Şanlı ise, ”Derbiler bizim için her zaman farklı olmuştur. Bugün derbi heyecanını FB TV’de birlikte yaşayacağız. Takımımıza başarılar diliyorum. Bu bizim genlerimizde var” ifadelerini kullandı.