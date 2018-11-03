Fenerbahçe'den Terim'e cevap! Hasan Şaş'a tepki de var

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vefat haberinin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade eden Semih Özsoy, "Öncelikle söyleyecek çok bir şey bulamıyorum, acımız çok büyük. Bugün gencecik kardeşimizi kaybettik tribünde Koray kardeşimizi. Haber geldi 2 tane yöneticimiz gitti. Bütün müdahalelere rağmen kaybetmişiz, onun üzüntüsündeyiz. İnanın sportif anlamda diyecek pek bir şey yok" dedi.

"MAÇ SONUNDA ÜZÜLEN TARAFIZ"

Galatasaray yönetimi tarafından çok iyi ağırlandıklarını belirten Özsoy, "Protokol tribününde olmak üzere sayın Mustafa Cengiz başkan dahil Galatasaray yöneticilerine teşekkür ederiz, yukarıda iyi ağırlandık. Ama tekrar söylediğim gibi üzüntümüz çok büyük. Renktaşımızı kardeşimizi kaybettik. Maç sonunda üzülen tarafız 2-2'ye ama galibiyeti kaçırdığımıza inanıyoruz ama farklı da olabilirdi. Bunların hepsinin önüne geçen Koray kardeşimizin durumu. Maçtan sonra saha içinde yaşananlarda sahada kaldı diye düşünüyoruz. Tünelde yukarıda kayda değer hiçbir şey olmadı fakat sahada birkaç itişme oldu. O da futbolcular arasında oldu bitti. Dolayısıyla büyük bir derbi atlatıldı ama geriye Koray kardeşimizin kaybı kaldı. Camianın sevenlerinin bütün herkesin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLE İLGİLİ HERKESİN SERZENİŞİ OLABİLİR"

Benim penaltıyla ilgili şahsi düşüncem geçen hafta MKE Ankaragücü maçında Benzia'ya verilen penaltının benzeri. Top ayaktan çıktından sonra fakat ben bunların direk muhatabı değilim ama hakemle ilgili herkesin serzenişi olabilir. onu incelemek bakmak lazım. Bizim de 2-0'a kadar birkaç pozisyonda şikayetimiz vardı, 3-2'ye giderken şikayetimiz vardı. Bunları incelemek bakmak lazım. Hasan Ali şimdi söyledi kırmızı kartlar açıklandı oralarda bence bir haksızlık olduğuna inanıyoruz ama tekrar söylüyorum inanın bugün o gün değil konuşacak durumda değiliz gerçekten çok üzüntülüyüz. Bu saate kadar da bekleme sebebimiz biraz sakinleşsin hastaneye gidelim diyeydi. Dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"BİZE GÖRE DE KIRMIZI KARTLARDA ADALETSİZLİK VAR"

Karşılaşma sonrasında çıkan kırmızı kart sayısında haksızlık olduğunu söyleyen Özsoy, "Fatih hocanın dediğine ne diyebilirim kendisine sorun. Ben sahanın içinde ne oluyor diye geldiğimde çok iyi karşıladı Semih bey dedi aldı götürdü bize karşı davranışları iyiydi ama saha içindeki olaylarla ilgili söylediklerini bilmiyorum ama bize göre de kırmızı kartlarda şöyle adaletsizlik var onlara daha fazla gösterilmeli. Belhanda'ya sarı kart olduğu söylendi, bizim tarafımızda büyük sürprizle karşılandı" şeklinde konuştu.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Yeni teknik direktör ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özsoy, "Çalışmalar devam ediyor teknik direktör konusunda. Çalışma devam ettiği için dolayısıyla değerlendirmeler yönetim kurulunda karara bağlanacak yakın zamanda sizde öğrenirsiniz" dedi.

Kendisine söylenenler doğrultusunda Belhanda'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen Semih Özsoy, "Belhanda'ya kırmızı kart olması lazım. Bana söylenenleri söylüyorum. Kulaktan duyma söylüyorum. Fatih hoca burada bir haksızlık var diyorsa bize göre de bir haksızlık var. Hasan hocaya tepki var. Maç içerisinde de var. Videoda da hepsi görünüyor. Sıkıntılı olduğu düşünülüyor. Uzattım kendimi hataya düşürdüm, inanın üzüntümüz çok büyük" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.