Fenerbahçe'den taziye ziyareti! Gözyaşlarını tutamadılar

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının bitmesiyle birlikte stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti.

TAZİYE ZİYARETİDerbinin bitiş düdüğünün ardından yöneticiler ve futbolcular da hastaneye giderek Koray Şener’in yakınlarına taziye dileklerini iletti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADIHastaneden ayrılıp otobüse bindikten sonra Hasan Ali Kaldırım, gözyaşlarını tutamadı. Koray Şener'in babasından Hasan Ali Kaldırım'a: "Bundan sonra biraz da oğlum için oynayın" ifadelerini kullandı.