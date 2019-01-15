Fenerbahçe'den son dakika Şener Özbayraklı kararı

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'la güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Tolgay Arslan'ın olası transferinde Beşiktaş'a takas olarak gönderileceği konuşulan Şener Özbayraklı ile ilgili yeni bir karar alan Fenerbahçe, milli sağ bekin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Adı Beşiktaş’la anılan tecrübeli sağ bekle ilgili Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Şener’e yeni mukavele teklifinde bulunacak.

TEKLİF TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN

Şener’e yapılacak teklifin Türk lirası üzerinden olacağı öğrenilirken, millî oyuncunun takımda kalmak istediği ve imzaya yakın olduğu öğrenildi.