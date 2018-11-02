Fenerbahçe'den Messi'nin hocası Sampaoli'ye teklif!

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok ismin adı geçerken bomba bir iddia ortaya atıldı.

Goal Türkiye'nin haberine göre Sarı-Lacivertlilerde yönetim, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'ye teklifte bulundu.

MESSI'NIN HOCALIĞINI YAPMIŞTI

Sampaoli son olarak Arjantin milli takımında görev almıştı. Jorge Sampaoli, 2015 yılında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından "Yılın En İyi Milli Takım Teknik Direktörü" seçilmişti.

GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda oynattığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Arjantin Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevine son verilmişti. Arjantinli teknik adam şu an boşta ve görev yapmıyor.

15 MAÇTA 3 GALİBİYET 7 MAĞLUBİYET 3 GALİBİYET

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3-1 sona eren Ankaragücü maçından sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin başında sadece 4 ay kaldı. Sarı kanaryalar bu 4 ay içinde 15 resmi maça çıktı ve bu maçların sadece 3'ünü kazanabilirken, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.