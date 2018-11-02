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Fenerbahçe'den Messi'nin hocası Sampaoli'ye teklif!

Fenerbahçe'den Messi'nin hocası Sampaoli'ye teklif!

Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok hocanın ismi geçerken Fenerbahçe, Arjantin Milli Takımı eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'ye teklifte bulundu

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 08:57 - Güncelleme: 02-11-2018 08:57

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok ismin adı geçerken bomba bir iddia ortaya atıldı.

Goal Türkiye'nin haberine göre Sarı-Lacivertlilerde yönetim, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'ye teklifte bulundu.

MESSI'NIN HOCALIĞINI YAPMIŞTI
Sampaoli son olarak Arjantin milli takımında görev almıştı. Jorge Sampaoli, 2015 yılında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından "Yılın En İyi Milli Takım Teknik Direktörü" seçilmişti. 

GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda oynattığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Arjantin Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevine son verilmişti. Arjantinli teknik adam şu an boşta ve görev yapmıyor.

15 MAÇTA 3 GALİBİYET 7 MAĞLUBİYET 3 GALİBİYET
Fenerbahçe Spor Kulübü, 3-1 sona eren Ankaragücü maçından sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin başında sadece 4 ay kaldı. Sarı kanaryalar bu 4 ay içinde 15 resmi maça çıktı ve bu maçların sadece 3'ünü kazanabilirken, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • E.P. 02 Kasım 2018 09:24 Sayın Ali KOÇ Gittiği her kulübü batıran Elinde Zümrüt değerinde Comolle varken niye zamanını hoca aramakla geçiriyorsun . Sen çok vefalısın Volkana yaptığını Comolliyede yapa bilirmisin ?

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