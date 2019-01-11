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Fenerbahçe'den gollü prova: Volkan formasına kavuştu!

Fenerbahçe'den gollü prova: Volkan formasına kavuştu!

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya’da yaptığı sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında AZ Alkmaar'ı 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde kısa süre önce affedilen Volkan Demirel, 139 gün sonra formasına kavuştu. Teknik direktör Ersun Yanal, deneyimli kaleciyi AZ Alkmaar maçında ilk 11 başlattı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 20:15 - Güncelleme: 11-01-2019 20:15

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Fenerbahçe, kampın son günündeki hazırlık karşılaşmasında AZ Alkmaar'ı 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada İsmail Köybaşı, 54'üncü dakikada Mehmet Ekici ve 84'üncü dakikada Frey kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 51 ve 75'inci dakikada Seuntjens kaydetti.

Sarı lacivertli ekip karşılaşmaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif, Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Valbuena ve Slimani ilk 11'i ile başladı. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ise Bizot; Van Rhijn, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjo, Til, Maher; Stengs, Seuntjens ve Idrissi 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan paslarla çıkan Fenerbahçe'de Dirar, Slimani ile üst üste yaptığı 2 verkaç sonrasında sağ çizgiye indi. Dirar'ın ortasında arka direkteki İsmail güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, 30'uncu dakikada Slimani net bir gol fırsatından yararlanamadı.

51'inci dakikada skora denge geldi. Seuntjens orta sahada Mehmet Topal'dan kaptığı topla Fenerbahçe ceza sahasına kadar giren futbolcu, kaleci Harun'u çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe 54'üncü dakikada tekrar öne geçti. Rakip ceza sahasında yapılan baskının ardından kapılan topta, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Ekici'nin sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 75'inci dakikada skora tekrardan denge geldi. Harun'un uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası üzerinde buluşan Seuntjens şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 84'üncü dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti ve maçın skorunu tayin etti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2.

DEVRE ARASINDA 10 DEĞİŞİKLİK

Ersun Yanal, AZ Alkmaar karşılaşmasının ikinci yarısına 10 değişiklik yaparak başladı. Yanal, mücadelede 11'de başlayan isimlerden sadece Dirar'ı karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya sürdü. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki 11'i şöyle: Harun - Isla, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Frey, Soldado. Ersun Yanal ikinci yarıda oyuncu değişikliklerinin yanı sıra taktik değişikliğe de gitti. Tecrübeli hoca ikinci yarıda takımı 4-4-2 formasyonuyla sahaya sürdü.

VOLKAN DEMİREL 139 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, AZ Alkmaar karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı. Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe karşısında Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki kaleci böylece 139 gün sonra bir karşılaşmada sarı lacivertli formasıyla sahaya çıkmış oldu. Tecrübeli file bekçisi maç sırasında sürekli takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Volkan Demirel topla buluştuğu anlarda da tribündeki taraftarlar tarafından sık sık alkışlandı.

YENİ TRANSFER SADIK 11'DE

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar da maça 11'de başladı. Yeni transfer, Skrtel'in mücadelenin ilk yarısındaki partneri oldu. Sadık karşılaşmanın ilk yarısında 3 kritik müdahale yaparken, Skrtel ile de gösterdiği uyum gözlerden kaçmadı. Bu ikilinin hemen önünde yer alan Jailson da birçok pozisyonda stoper ikilisinin arasına girdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, rakibine göbekten pozisyon vermedi.

DIRAR GÖZE GİRDİ

Uzun süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek Antalya kampı kadrosuna dahil edilen Nabil Dirar, karşılaşmada gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürdü. Karşılaşmaya 11'de başlayan ve İsmail'in attığı golde asisti yapan Dirar, ikinci yarıda da ilk 11'den sahaya çıkan tek isim oldu. Faslı futbolcu 90 dakikada sahada kaldı.

LUCESCU TRİBÜNDE

Fenerbahçe - AZ Alkmaar karşılaşmasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da tribünden takip etti.

DRONLAR İŞ BAŞINDA

Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesinin ardından antrenmanlarda sıkça kullandığı dronlar, AZ Alkmaar ile oynanan maçta da kullanıldı. Karşılaşmanın başlamasının ardından kale arkalarından kaldırılan dronlar mücadelenin ilk yarısını kayıt altına aldı.

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