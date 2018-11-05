Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe basında çıkan Ersun Yanal haberleri sonrası resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınlandı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

YANAL DA KONUŞTU

Öte yandan TRT Spor'a konuşan Ersun Yanal, "Bana Fenerbahçe'den bir teklif yok. Hiç bir yönetici de beni bu konu için aramadı. Haberler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.