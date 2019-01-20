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Fenerbahçe'den Adebayor bombası

Fenerbahçe'den Adebayor bombası

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’de forma şansı bulamayan Adebayor için teklif yaptı. Abdullah Avcı’nın Soldado değil, Slimani’yi istemesi işi çıkmaza soktu.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 09:46 - Güncelleme: 20-01-2019 09:46

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Chelsea'den Victor Moses'i bitiren Fenerbahçe'de yeni hedef Adebayor. Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Başakşehir’de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor’u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor. Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor’u yedekte tutuyor. F.Bahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor’a sıcak baktığını bildirdi.

SOLDADO BAŞAKŞEHİR’E UYMAZ
Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor’u sözlü olarak istedi. Başakşehirli yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado’yu talep ettiklerini ilettiler. Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado’yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya yansıdığında planlar değişti. Çünkü Avcı, 33 yaşındaki İspanyol golcü Soldado’nun oyun planına uymayacağını belirtti.

SLİMANİ’NİN TAPUSU L.CİTY’DE
Avcı buna karşılık Slimani’nin alınmasını talep etti. Başakşehir yönetimine de, “İslam Slimani’yi alabilirseniz, Adebayor’u verebilirsiniz” şeklindeki kararını iletti. Ancak Slimani, Fenerbahçe’nin oyuncusu olmadığı için iş çıkmaza girdi. Leicester Ctiy’de tapusu bulunan Slimani’yi, İngiliz ekibinin onayı olmadan Fenerbahçe’nin bir başka kulübe vermesi söz konusu değil. Cezayirli yıldızın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle, tapusuyla birlikte transfer edilmesi de mümkün görünmüyor. 

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