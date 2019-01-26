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Fenerbahçe'deki tarihi rezalet Ali Koç'un sonu olabilir

Fenerbahçe'deki tarihi rezalet Ali Koç'un sonu olabilir

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine eleştiriler artarken bazı kongre üyeleri, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza toplamaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 12:11 - Güncelleme: 26-01-2019 12:11

Pendik faciasından sonra şimdi de Ümraniye'ye kupadan elenen Fenerbahçe'de işler kötü  gidiyor. Kulüp tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de kötü tablodan sportif direktör Damien Comolli ve Fransız futbol adamının her kararını kayıtsız kabul eden kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi sorumlu olarak gösteriliyor.

Bir önceki dönemde kendisine sunulan raporları dikkate almayan ve yeniden yapılanmaya gitme kararı alan Comolli hem teknik heyet tercihinde hem de transferlerde yanlış tercihler yaptı ve Fenerbahçe'yi tarihinde yaşamadığı bir kaosun içine soktu.

AYKUT KOCAMAN'IN EKİBİ HEDEFE KONULDU
İlk yarı bitmeden 3 teknik adamla çalışmak zorunda kaldı. Sezon başındaki kötü başlangıcının ardından kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ın ekibi hedefe konuldu, yanlış antrenman yaptırıldığı ifade edildi. Ancak gelinen noktada yardımcı antrenörlerin ayrılmasının ardından takımın fizik gücünde büyük düşüş yaşadığı dikkat çekti.

3 HOCAYLA ÇALIŞTILAR VOLKAN'I KADRO DIŞI BIRAKTILAR
Ardından kadro dışı bırakılan futbolcular Volkan Demirel, Dirar ve Aatif hedefe konuldu. Daha sonra da Phillip Cocu suçlu ilan edildi, tüm sorumlu olarak Hollandalı çalıştırıcı gösterildi, başkan yardımcısı Semih Özsoy kötü gidişatın baş sorumlusu olarak kamuoyuna Cocu'yu açıkladı. Ancak gelinen noktada kimin suçlu olduğu tüm çıplaklığıyla ortada. Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam edildi. Kötü gidiş devam edince taraftarın baskısıyla Ersun Yanal göreve getirildi. Ancak kötü gidişe Ersun Yanal da çare olmadı.

KONGRE ÜYELERİ GENEL KURUL İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Yenişafak'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ligde kümede düşme potasında yer alması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesinin ardından başkan Ali Koç yönetimine eleştiriler artarken, kongre üyelerinin kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi yönünde çalışmalar yapmaya başladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde imza toplama çalışmalarının başladığı öğrenildi. Son yapılan genel kurulda oy verme hakkı olan delegelerin 5'de 1'inin yazılı talebi gerekiyor. Bu da yaklaşık 6 bin delegenin noterden yazı göndermesi gerekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2019 13:26 Ali kocu istemiyoruz? Aziz yildirim 2 yapti eledtirdik . Bu ne rezalet sonuncuyuz. Ali koc parA biramiyacaksan niye geldin?. Aziz yildirimin oyuncularini sattin oyuncu aldin . Yeter ali koc yeter

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