Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk maçı öncesi kaleci problemi

Devre arası hazırlıklarına devam eden Bursaspor ve Fenerbahçe, Pazartesi günü karşılaşacak. Bursaspor'da bu zorlu mücadelede kalecilerden Okan Kocuk'un mu Muhammed Şengezer'in mi kaleyi koruyacağı merak konusu oldu.

23 yaşındaki Okan Kocuk, üst üste 12 maçta forma giyerken; performans düşüklüğünün ardından ilk yarının son 2 maçında yedek bekletilmiş, bu süreçte kaleye 21 yaşındaki Muhammed Şengezer geçmişti.

VOLKAN DEMİREL GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe’de ise uzun süredir kadro dışı kalan Volkan Demirel affedilirken, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında kaleyi koruyan deneyimli file bekçisinin, yaşına rağmen antrenman performansının da oldukça yüksek olması, Harun ile arasında kıyasıya bir rekabeti beraberinde getirecek.

Fenerbahçe’ye gelmesinin ardından 4’üncü haftadaki Kayserispor maçıyla birlikte geride kalan tüm lig maçlarında forma giyen Harun Tekin’in performansı ise zaman zaman eleştiri konusu olurken, sarı lacivertli forma ile bu sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven kalesinde 30 gol gördü. Volkan Demirel ise bu sezon ligde yalnızca ilk 3 maçta forma giyebildi.

HARUN TEKİN 157 GÜN SONRA

2010/11 sezonunda geldiği Bursaspor’da 8 sezon boyunca aralıksız mücadele veren 29 yaşındaki Harun Tekin, 157 gün sonra yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na dönecek. Harun Tekin, son olarak yeşil beyazlı ekibin ligin 2’nci haftasında Kayserispor ile oynadığı mücadelede Bursaspor taraftarının önüne çıkmıştı.