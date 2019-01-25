Fenerbahçe'de tarihi rezalet! 8.kez aynı şoku yaşadılar

Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı.

Fenerbahçe'de tarihi rezalet! 8.kez aynı şoku yaşadılar

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Müsabaka boyunca etkili pozisyonlar üretemeyen sarı-lacivertli ekipte Cezayirli futbolcu Islam Slimani net pozisyonlardan yararlanamadı. Müsabakanın 68. dakikasında Skrtel’in VAR kararı ile kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan sarı-lacivertli ekip maçın geri kalan dakikalarında pek bir varlık gösteremedi. Ersun Yanal'ın öğrencileri aldığı bu skorla Türkiye Kupası’na veda etmiş oldu.

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Fenerbahçe'de tarihi rezalet! 8.kez aynı şoku yaşadılar

FENERBAHÇE'YE SEKİZİNCİ ŞOK: Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı. Fenerbahçe'nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu'ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu'nda 1461 Trabzon'a 3-2'lik yenilgileri de bulunuyor.

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Fenerbahçe'de tarihi rezalet! 8.kez aynı şoku yaşadılar

MOSES TRİBÜNDE: Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, karşılaşmayı takip etti. Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'la oynadığı maçı yönetim locasından izledi.

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Fenerbahçe'de tarihi rezalet! 8.kez aynı şoku yaşadılar

ERSUN YANAL'LA İKİNCİ KEZ: Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal'ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elenmişti.

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