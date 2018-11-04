Fenerbahçe'de sürpriz karar! Kovulması beklenirken...

Takımın sorumlusu olarak ilk maçına Galatasaray'a karşı hem de deplasmanda çıkan 57 yaşındaki çalıştırıcı Edwin Koeman, 2-0 geriye düşülmesine rağmen yaptığı hamlelerle 1 puanı kurtardı.
Fazla varlık gösteremeyen Benzia'yı Alper Potuk'la değiştirip önce takıma hareket getirdi. Ardından yorulan Valbuena'yı 78'de kenara alıp Soldado'yu sahaya sürdü. Böylece kalan dakikalarda Fener oyuna daha fazla ağırlığını koydu.
Sarı-lacivertli yöneticilerin de Koeman'ın yönetiminden memnun kaldıkları belirtilirken, Anderlecht ve Alanya maçlarında da iyi sonuç alınması halinde devre arasına kadar takımın başında kalabileceği kaydedildi.
HOLLANDA'DAN ÖVGÜ: "BRAVO KOEMAN"
Derbinin 2-2 bitmesi Hollanda'da da büyük yankı uyandırırken ülke basını Koeman'a övgüler dizdi. Koeman'ın büyük başarı elde ettiği belirtildi.
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